Большой противолодочный корабль «Североморск» уходит с острова Кипр

Москва, , 18:21 — REGNUM Завершился деловой заход большого противолодочного корабля Северного флота «Североморск» в порт Лимасол на острове Кипр, сообщает 26 декабря пресс-служба Северного флота.

Российский боевой корабль следует из акватории Индийского океана, совершая дальний поход. В порту Лимасол «Североморск» находился с 22 декабря, пополняя свои запасы. За это время его экипаж успел также побывать и на берегу.

В дальнейшем экипаж БПК «Североморск» продолжит выполнять задачи дальнего похода в Средиземном море, где и встретит Новый год.

Ранее БПК «Североморск» выполнял задачи по обеспечению безопасности гражданского судоходства и по борьбе с пиратами в водах Аденского залива, Красного и Аравийского морей.

Читайте ранее в этом сюжете: Главком ВМФ рассказал о будущих океанских группировках России и их кораблях