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США создали две военные базы в Ираке у границы с Сирией

Политика

У границ Сирии создаются элементы военной инфраструктуры США

США создали две военные базы в Ираке у границы с Сирией
Армия США в Ираке

Багдад, 26 декабря 2018, 18:15 — REGNUM  Американские военные создали две базы на территории Ирака недалеко от границы с Сирией. Об этом сообщило турецкое агентство Anadolu Ajansı со ссылкой на члена местного совета иракской провинции Аль-Анбар Фахрана Дулейми.

Первая база находится к северу от поселка Ар-Румана в районе Каим. Это недалеко от иракско-сирийской границы. Местоположение второй базы — на востоке от района Рутба. Это менее 100 километров от границы с Сирией.

По словам Фахрана Дулейми, на этих базах размещены десятки американских военнослужащих, у них имеются беспилотные летательные аппараты и другое оборудование.

Иракский чиновник считает, что данные военные объекты США предназначены для оказания помощи иракской армии и полиции в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), защиты от проникновения террористов на территорию Ирака.

По мнению военных экспертов, подобные базы создаются американцами не столько для борьбы с террористами, сколько для наблюдения за активностью Ирана в этом регионе и противодействия росту его влияния.

Следует заметить, что данные элементы военной инфраструктуры США были созданы еще до решения президента США о выводе войск из Сирии. Кстати, Пентагон никогда не называл точное количество своих военнослужащих в Ираке.

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Взаимоотношения США с Ближним Востоком
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