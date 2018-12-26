Эрдоган шантажировал Трампа?

Вашингтон, , 18:04 — REGNUM Бывший командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе в 1997—2000 годах Уэсли Кларк дал интервью телеканалу CNN. По мнению американского генерала в отставке, решение о выводе американских войск из Сирии наводит его на мысль о том, что президент Турции Реджеп Эрдоган шантажировал президента США Дональда Трампа.

Уэсли Кларк специально выделил отсутствие «какого-либо стратегического обоснования решения», которое, по его словам, побуждает людей спросить, почему был сделан этот шаг. Генерал отметил: «Люди во всем мире задают этот вопрос, и некоторые наши друзья и наши союзники на Ближнем Востоке спрашивают, шантажировал ли Эрдоган президента (США)? Был ли какой-то выигрыш или что? Зачем ему принимать такое решение? Потому что все рекомендации были против этого».

Кроме того, он заявил, что решение Дональда Трампа также может вызвать вопросы по поводу внешней политики Вашингтона. По мнению генерала, это говорит о ненадежности США как союзника, что США принимают стратегические решения, не основанные на стратегической логике.

По мнению ряда экспертов, решение о выводе американских войск из Сирии было принято в обмен на нераздувание Турцией скандала вокруг убийства журналиста Джамаля Хашогги в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Данный скандал мог ударить по интересам ВПК США и снизить объем продаж американского оружия Королевству Саудовской Аравии.