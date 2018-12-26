Порошенко «гарантирует», что выборы президента Украины состоятся 31 марта

Киев, , 17:42 — REGNUM Президентские выборы на Украине состоятся в назначенную дату — 31 марта 2019 года. Об этом 26 декабря заявил президент страны Пётр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

«Мы точно гарантируем, что выборы президента состоятся 31 марта 2019 года, я это подчёркиваю», — заявил глава государства.

Напомним, ранее сегодня Пётр Порошенко объявил о прекращении военного положения, введённого месяцем ранее в десяти областях Украины. При этом он заявил, что, несмотря на тяжёлую военную обстановку, военное положение продлеваться не будет. За месяц удалось значительно укрепить ВСУ, а также выявить недостатки системы управления войсками, отметил Порошенко.

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