Главком ВМФ рассказал о будущих океанских группировках России и их кораблях

Москва, , 17:41 — REGNUM Фрегаты с крылатыми ракетами и большие десантные корабли станут основой будущих океанских группировок Военно-морского флота РФ, сообщает 26 декабря газета «Красная звезда», опубликовавшая интервью главкома ВМФ Владимира Королева.

По словам Владимира Королева, сейчас рассматривается возможность продолжения постройки больших десантных кораблей проекта 11 711, головным из которых стал БДК «Иван Грен». Опыт его строительства и эксплуатации будет использован для улучшения характеристик таких кораблей.

«В перспективе основу группировок кораблей в океанской зоне составят фрегаты и большие десантные корабли, обладающие повышенными боевыми возможностями по ударному и оборонительному потенциалу», — цитирует слова Владимира Королева газета «Красная звезда».

Кроме того, будет продолжена работа по созданию новых эсминцев.

Главком ВМФ отметил, что в ближней морской зоне основные задачи будут решать корветы проекта 20 380 и малые ракетные корабли проекта 21 631 («Буян-М»), вооруженные высокоточным оружием и способные наносить массированные ракетные удары.

Как сообщало ИА REGNUM, создание и производство крылатых ракет «Калибр» обеспечило возможность резкого повышения боевого потенциала даже малых кораблей российского Военно-морского флота. В частности, в 2015 году корабли Каспийской военной флотилии продемонстрировали на практике высокоточные ракетные удары по средиземноморскому театру военных действий.

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