Среда, 26 Декабря 2018 года
17:31:36 МСК

Путин: Правительство должно добиться прорыва в реализации нацпроектов

Политика

Президент России уже не первый раз говорит о прорывном развитии

Москва, 26 декабря 2018, 17:29 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил новый состав правительства России за то, что оно активно включилось в реализацию национальных проектов, а также призвал правительство вместе с региональными командами добиться прорыва в достижении поставленных задач. Об этом Путин заявил сегодня, 26 декабря, на встрече с членами правительства России.

Путин напомнил, что после выборов президента России в марте 2018 года произошло значительное обновление состава правительства РФ. В правительство пришло много новых людей, которые хорошо зарекомендовали себя на работе в субъектах Федерации.

«Но что особенно хотел бы отметить и на что хочу обратить внимание, за что хотел бы вас поблагодарить — это за то, что новый состав правительства активно сразу же включился в реализацию самого главного, что является в нашей совместной работе на ближайшую перспективу, на ближайшие 5 лет — реализация национальных проектов», — сказал президент.

Росийский лидер констатировал, что его майский указ, изданный сразу после выборов, уже перенесен в направления деятельности, которые, в свою очередь, уже конкретизированы, а также выработаны способы и определены ресурсы достижения целей национального прорыва и развития по важнейшим направлениям. В первую очередь речь идёт о здравоохранении, образовании, науке и новейших технологиях.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Правительство России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить