Путин: Правительство должно добиться прорыва в реализации нацпроектов

Москва, , 17:29 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил новый состав правительства России за то, что оно активно включилось в реализацию национальных проектов, а также призвал правительство вместе с региональными командами добиться прорыва в достижении поставленных задач. Об этом Путин заявил сегодня, 26 декабря, на встрече с членами правительства России.

Путин напомнил, что после выборов президента России в марте 2018 года произошло значительное обновление состава правительства РФ. В правительство пришло много новых людей, которые хорошо зарекомендовали себя на работе в субъектах Федерации.

«Но что особенно хотел бы отметить и на что хочу обратить внимание, за что хотел бы вас поблагодарить — это за то, что новый состав правительства активно сразу же включился в реализацию самого главного, что является в нашей совместной работе на ближайшую перспективу, на ближайшие 5 лет — реализация национальных проектов», — сказал президент.

Росийский лидер констатировал, что его майский указ, изданный сразу после выборов, уже перенесен в направления деятельности, которые, в свою очередь, уже конкретизированы, а также выработаны способы и определены ресурсы достижения целей национального прорыва и развития по важнейшим направлениям. В первую очередь речь идёт о здравоохранении, образовании, науке и новейших технологиях.