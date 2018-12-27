США против Китая: зачем Вашингтону понадобилось помогать Папуа-Новой Гвинее

Вашингтон, , 08:26 — REGNUM Экономическое противостояние США и Китая в третьих странах демонстрирует полный набор политических технологий, используемых с обеих сторон. О том, каким ярким примером стала в этом смысле ситуация с противостоянием США и Китая в Тихоокеанском регионе, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Шпунт.

Помощь в строительстве энергосистемы в Папуа-Новой Гвинее на сумму $1,7 млрд — такие планы были объявлены США и их основными союзниками по Тихоокеанскому региону. Казалось бы, цель весьма благородная, особенно если учесть, что данное соглашение предусматривает к 2030 году обеспечить электричеством 70% населения Папуа-Новой Гвинеи (с 13% в настоящее время).

У данной инициативы, впрочем, есть и более далекие по времени, и более широкие в пространстве аспекты — практически это один из шагов администрации Дональда Трампа, предпринятый в пику усилиям Китая. Обычно считается, что китайский план «Один пояс — один путь» направлен в основном в сторону Европы, но в действительности китайский охват отличается глобальностью, затрагивающей огромное число регионов планеты. Вице-президент США Майк Пенс в речи, посвященной соглашению по электрификации Папуа-Новой Гвинеи, не случайно сделал акцент на то, что американская программа — лучший вариант, чем предложенный Китаем. Чем еще отметились стороны противостояния и не пострадает ли сама государственность страны, за влияние в которой столкнулись интересы столь могущественных игроков?

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