Трое депутатов досрочно сложили полномочия в думе Нижнего Новгорода

Нижний Новгород, , 17:15 — REGNUM Депутаты городской думы Нижнего Новгорода на заседании 26 декабря утвердили досрочное прекращение полномочий депутатов Дмитрия Краснова, Елизаветы Солонченко и Алексея Гойхмана. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском парламенте.

В гордуме VI созыва Краснов исполнял обязанности вице-спикера, входил в состав постоянных комиссий по имуществу и земельным отношениям и по экономике, промышленности и предпринимательству. Он переходит на пост заместителя губернатора Нижегородской области.

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«Да, я поменял место работы, но я по-прежнему открыт и готов к сотрудничеству. Очень ценю тот практический опыт, который я получил в городской Думе по формированию городского бюджета и межбюджетным отношениям, по работе такого сложного механизма, каким является городское хозяйство», — отметил Краснов.

Гойхман сообщил, что «оставшееся время планирует посвятить семье, близким людям». В течение 13 лет он возглавлял Комиссию по транспорту и связи.

«Признаюсь, что работа председателем постоянной комиссии по транспорту и связи три созыва подряд вызывала у меня настоящий драйв. Но на все это уходят силы, энергия, сгорает жизненное топливо, а оно не бесконечно, и нужно выбирать», — пояснил причины ухода Гойхман.

Кроме того, на портале думы он оставил трогательное послание избирателям — жителям микрорайонов Гордеевский, Ярмарочный и Мещерское озеро.

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«Думаю, что все дела различного формата и уровня, проводимые мною как депутатом гордумы, носили положительный характер и надолго останутся и запомнятся всем, потому что все, что мы делали, носило добрый, честный и благотворительный характер. Уходя из думы, я навсегда остаюсь с вами, мои земляки и мои любимые жители Канавинского района», — говорится в обращении бывшего депутата.

Солонченко, также вице-спикер, посчитала нужным «взять паузу» после 13 лет работы в думе.

«Самое главное, тот тренд на оживление местного самоуправления, который мы когда-то начали и который сейчас активно идет, я совершенно уверена, что и дальше будет развиваться, и мы с вами все вместе будем работать на благо нашего города», — заключила она.

Гойхман и Солонченко представляли в гордуме «Единую Россию». По словам председателя парламента Дмитрия Барыкина, поскольку они избирались по партийным спискам, в ближайшее время будут определены кандидатуры на замещение вакантных мандатов.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, уход Гойхмана и Краснова не стал сюрпризом, за неделю до заседания гордумы было известно, что депутаты планируют досрочно сложить полномочия.

Солонченко написала заявление об уходе 26 декабря, перед заседанием. Свой шаг она объяснила желанием уделить больше времени семье.

Однако до настоящего времени остается неясной судьба еще двоих депутатов — Николая Ингликова и Сергея Каргина.

В отношении единоросса Николая Ингликова, который ранее возглавлял муниципальное предприятие по управлению кладбищами, девять месяцев назад было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Следствие считает, депутат получил 160 тыс. рублей взытки за покровительство по службе и сохранение трудового договора смотрителя кладбища «Ново-Сормовское». С конца марта 2018 года депутат находится под арестом в СИЗО.

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К беспартийному депутату Сергею Каргину у депутатов возникли вопросы, после того, как его много месяцев не видели на заседаниях. В октябре 2018 года его даже хотели объявить в розыск и привлечь к поискам волонтёров. Тогда же в думу города поступило заявление о досрочном сложении полномочий, якобы от депутата Сергея Каргина, но установить авторство депутаты не смогли и заявление не рассматривалось. Декабрьскую сессию депутат посетил и опроверг сведения о сложении полномочий.