Будут сидеть! Отклонены все апелляции моряков ВМСУ, нарушивших границу РФ

Симферополь, , 17:11 — REGNUM Верховный суд Крыма рассмотрел и отклонил все 20 апелляций украинских моряков, участвовавших в провокации с нарушением границы РФ в Керченском проливе, сообщает 26 декабря РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, адвокаты 20 из 24 арестованных моряков ВМСУ и сотрудников СБУ подавали ходатайства об освобождении из-под ареста.

На данный момент завершено рассмотрение последних пяти апелляций, и все они отклонены. Мера пресечения в виде ареста оставлена в силе.

Единственным утешением для исполнителей провокации стало сокращение срока ареста на одни сутки из-за технической ошибки суда первой инстанции.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 и 28 ноября Киевским районным судом Симферополя и Керченским городским судом было принято решение арестовать на два месяца всех 24 нарушителей границы России в районе Керченского пролива.

Напомним, 25 ноября два артиллерийских бронекатера и один буксир ВМС Украины под фактическим руководством двоих сотрудников СБУ грубо нарушили госграницу РФ в районе Керченского пролива. Для их задержания пограничникам пришлось применить оружие, в результате трое участников провокации получили легкие осколочные ранения.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о незаконном пересечении госграницы.

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