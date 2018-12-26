Клинцевич: Военное положение может быть введено снова на Украине

Москва, , 16:44 — REGNUM В Совфеде не удивлены тем, что военное положение на Украине решено не продлевать, передает корреспондент ИА REGNUM 26 декабря.

«Не удивлен, что военное положение после 26 декабря на Украине решили не продлевать. Вместе с тем, как мне представляется, речь идет исключительно о тактике», — рассуждает член Совфеда Франц Клинцевич.

В конце концов президент Украины Петр Порошенко не может не понимать, что тянуть с отменой военного положения вплоть до выборов, которые намечены на 31 марта, будет весьма затруднительно как по внутренним, так и по внешним причинам, указал сенатор.

«Однако существует очень большая вероятность, что военное положение будет введено через какое-то время вновь — поближе к выборам. Фейковый повод всегда отыщется. Но боюсь, что этим дело не ограничится. Петр Порошенко будет цепляться за власть до последней возможности, и для ее удержания не остановится ни перед чем, включая новые провокации в Азовском море или большую войну в Донбассе», — отметил парламентарий.