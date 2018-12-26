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Порошенко анонсировал санкции против «Единой России» и ЛДПР

Политика

СНБО разработает новый пакет санкций против России

Киев, 26 декабря 2018, 16:34 — REGNUM  Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрит вопрос о введении дополнительных санкций против России. Об этом 26 декабря сообщил президент Украины Пётр Порошенко на заседании СНБО.

По его словам, санкции предполагается ввести против российских предприятий и ряда политических сил, в том числе партий «Единая Россия» и ЛДПР.

Под украинские санкции подпадут причастные к задержанию украинских моряков в ходе провокации кораблей ВМС Украины в Керченском проливе, а также причастные к судебному процессу над ними, заявил Порошенко.

Кроме этого, сообщил он, санкции будут введены за «незаконное проведение выборов» в Донбассе.

Напомним, накануне России расширила ответные санкции в отношении Украины, дополнительно включив в чёрный список более 200 физических и юридически лиц, в том числе военные предприятия «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт», высокопоставленных представителей силовых ведомств Украины, а также ряд депутатов Верховной рады, включая украинских оппозиционных политиков.

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Санкции Украины в отношении России и контрмеры
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