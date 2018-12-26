Уральские таможенники усилили работу на российско-казахстанской границе

Екатеринбург, , 16:43 — REGNUM Уральское таможенное управление за последние месяцы усилило работу рядом с российско-казахстанской границе. Об этом заявил замглавы управления — начальник службы Михаил Пономарёв корреспонденту ИА REGNUM.

«Мы усилили работу на территориях, приближённых к российско-казахстанской границе. Там работают мобильные группы тюменской и челябинской таможен. Они не раз пресекали крупные каналы поставки санкционной продукции. Недобросовестные предприниматели ушли с маршрутов, пролегающих через Урал, а может быть и вовсе закончили с незаконной деятельностью», — заявил таможенник.

Резко уменьшившееся за последний год количество выявленной санкционки — 165 тонн с января по декабрь 2018 против 302 тонн за весь 2017 год — также может быть связано с тем, что злоумышленники уходят с уральских маршрутов, уточнил Пономарёв.

Напомним, 13 декабря в Уральском таможенном управлении заявили, что именно через Казахстан в округ попадает большая часть «санкционки». В частности, это фрукты, мясо и молочная продукция. Уральские таможенники имеют право останавливать и проверять грузовой транспорт без участия сотрудников ГИБДД в трех регионах УрФО — Челябинской, Тюменской и Курганской областях.

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