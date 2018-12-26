Власти Косово попытаются найти общую позицию по переговорам с Белградом

Приштина, , 16:13 — REGNUM В Приштине на текущей неделе состоится встреча членов переговорной группы по диалогу с Белградом и представителей институтов Косово, целью которой заявлено снижение разногласий по переговорной позиции между президентом Хашимом Тачи и членами правительства Косово, сообщает Koha Ditore.

Главным камнем преткновения остаётся вопрос о «корректировке границы» между Косово и Сербией, который Хашим Тачи готов обсуждать с Белградом, тогда как правительство края выступает категорически против этого.

Сообщается, что встреча организована председателем парламента Кадри Весели. При этом присутствовать на ней отказались лидеры основных оппозиционных сил — «Демократической лиги Косово» и движения «Самоопределение» — Иса Мустафа и Альбин Курти.

Тем не менее, как сообщил источник издания в правящей коалиции, на встрече попытаются выработать общий подход перед голосованием в парламенте по официальному документу о диалоге.

Издание отмечает, что если компромиссную позицию для завершения диалога с Сербий не удастся найти, позиция Косово в переговорном процессе будет оставаться нестабильной.

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Напомним, на минувшей неделе вице-премьер Косово Энвер Ходжай заявил журналистам, что Приштина рассчитывает начать новый этап переговоров с Белградом в январе 2019 года. По его словам, косовские власти ожидают, что новый раунд переговоров может привести к заключению окончательного соглашения с Сербией.

Переговоры по Косово прервались в конце ноября — после того, как правительство в Приштине приняло решение об установлении пошлины в размере 100% на товары, импортируемые из Сербии и Боснии и Герцеговины. При этом приштинские власти потребовали от Сербии маркировать поставляемые в Косово товары «официальным и конституционным лейблом Республики Косово», что невозможно для Белграда, не признающего односторонне провозглашённую независимость края.

В декабре парламент Косово принял пакет законов о преобразовании действующих в крае сил безопасности в полноценные вооружённые силы в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН 1244, что ещё более обострило отношения между Приштиной и Белградом.

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