Тихой сапой отдать Японии Малую Курильскую гряду не удастся

Анатолий Кошкин, , 16:12 — REGNUM

Сначала хотелось бы напомнить читателям версии происхождения выражения «тихой сапой».

Так, некоторые считают, что слово «сапа» произошло от французского «sape», которое переводится на русский язык как мотыга. Или от слова «saper» — подкоп, подрыв. По данной версии выражение «тихой сапой» означает производить подкоп под стеной врага с особой осторожностью. Есть и версия происхождения данного выражения от русского слова сапа — это змея на Руси. Отсюда выражение «тихой сапой» дословно можно трактовать, как «тихой змейкой». Ведь змея ползает тихо и может подкрасться к кому-либо без шума. Версии разные, но смысл «тихой сапой» в наши дни означает делать что-то скрытно, чтобы никто не знал.

Поводом привести это выражение в статье, посвященной так называемой «курильской проблеме», послужило необычное упорство представителей японского правительства в сокрытии от журналистов и общественности в целом содержания переговоров тет-а-тет между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом РФ Владимиром Путиным по проблеме заключения давно ставшего анахронизмом российско-японского мирного договора. Хотя, конечно же, на переговорах за закрытыми дверями руководители двух стран обсуждают не статьи мирного договора, а лишь один вопрос, как поступить с южнокурильскими островами, которые Москва считает законно принадлежащими России, а Токио, объявив их в законодательном порядке «своими», требует их «вернуть».

«Масла в огонь» подлил пресс-секретарь президента РФ, фактически подтвердивший, что речь действительно может идти о передаче Японии Малой Курильской гряды (22 острова и островных групп с 200-мильными экономическими зонами), но о «передаче не автоматической», а какой-то иной. Видимо, не сразу, дабы не возбуждать народ, а постепенно, «тихой сапой». Тут же нашлись сервильные СМИ и «аналитические центры», которые стали подыгрывать линии на сдачу Курил Японии. Последовали и неуклюжие попытки местных властей под надуманными предлогами воспрепятствовать волеизъявлению жителей Сахалинской области, возмущенных бесцеремонным намерением решать судьбу их родных мест и их самих, даже не спросив народ. Однако в последний момент, видимо, не без вмешательства из центра, от грубого запрещения митингов и пикетов на Сахалине благоразумно отказались. Но запрещения сообщать в проправительственных СМИ о протестах против замыслов сдать Курилы остались в силе. В результате сложилась парадоксальная ситуация, когда наш народ узнавал о выступлениях дальневосточников и выходящих на одиночные пикеты жителей европейской части России из таких средств массовой информации, как радиостанция «Свобода», «Евроньюс» и др. Сообщили о митингах и японские центральные каналы телевидения и газеты.

Не берусь стопроцентно утверждать, что именно поднявшаяся в стране волна протестов заставила власть попытаться «успокоить» возмущенных игнорированием их воли людей России. Но последовавшие одно за другим заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, заместителя председателя правительства РФ, полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, а затем и директора Департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой с явной целью подтвердить отсутствие окончательных договоренностей о передаче островов, говорят о многом.

Не осталось незамеченной и информация о фактической отмене уже объявленного визита в декабре сего года в Москву министра иностранных дел Японии Таро Коно. Пока она перенесена на середину января. Да и запланированная и подтвержденная президентом РФ очередная личная встреча с Абэ 21 января, похоже, «повисла в воздухе».

Вот как об этом сообщило ТАСС: «Визит [Абэ в Россию находится] в стадии подготовки. Модальности, в том числе и по датам, находятся в стадии согласования», — отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос, когда японский премьер может приехать в Россию. Песков добавил, что пока не готов сказать, может ли этот визит состояться в январе-феврале будущего года. «Когда будет конкретика, мы вам сообщим», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Что же, вполне разумное стремление не спешить с принятием, как выразился В. Путин, «кардинальных решений». Тем более на пресс-конференции осуждающим тоном он объяснял, что губернатор Окинавы и все жители против расширения американских баз, а сделать ничего не могут. Так вот подавляющее большинство, по опросам почти 90 процентов, нашего народа против сдачи Курил и, получается, тоже «сделать ничего не смогут»? Нет, так не получится.

В последнее время при освещении хода переговоров лидеров двух стран блогеры и комментаторы нередко приводят сцену из любимого народом фильма, когда оказавшийся на царском троне управдом с бездумной легкостью отдавал зарубежной державе «Кемску волость». Тогда вор-рецидивист Милославский ответил послу так: «Передай своему королю мой пламенный привет… Такие дела, дорогой посол, с кондачка не решаются, мы должны обсудить с товарищами… Зайдите на недельке…» Ибо даже антисоциальный элемент понимал, что нельзя разбазаривать казенные земли.

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