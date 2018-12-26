Спикер Госдумы посетил гимназию №89 в поселке Елшанка

Саратов, , 16:10 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин и губернатор Саратовской области Валерий Радаев осмотрели площадку гимназии N89 в поселке Елшанка, где недавно завершены строительные работы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2009 году по инициативе Вячеслава Володина к гимназии возвели первую пристройку — физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Первого сентября 2017 года председатель ГД РФ посетил школу и обсудил с коллективом строительство нового корпуса с целью перехода на обучения в гимназии в одну смену.

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После возведения пристройки гимназия расширена на 400 ученических мест. У школьников появились дополнительные учебные помещения, современный актовый зал, столовая. Кроме того, на пришкольной территории организован спортивный комплекс открытого типа.

Во время рабочего визита в среду, 26 декабря, Вячеслав Володин обратил внимание на некачественную отделку перехода к основному зданию гимназии, ненадлежащее качество плитки, а также на ненадлежащее качество мебели в столовой. Спикер Госдумы потребовал исправить ситуацию.

«Здесь еще нужно многое доделать, исправить недоделки, устранить дефекты и только после принимать объект. Берите пример с МЭЛ в Энгельсе — там качество работ выше, архитектурные решения более продуманные. В следующем году будет строиться сразу десять объектов в Саратове, и там таких недоделок быть не должно, качество — на первом месте», — заявил Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы РФ также рассказал, что к августу следующего года будет достроен дом для переселенцев из аварийного жилья в поселке Елшанка.

«В следующем году жители наконец-то дождутся переселения из бараков, которым уже 70 лет. Вместе закончим этот проект», — подчеркнул спикер Госдумы.

«Я сам здесь учился, сейчас учится племянник. Новому корпусу обрадовались, хотя строился он не без проблем. Сначала работы велись медленно, и мы ходили, смотрели, контролировали. Корпус достроили в срок, сейчас доведут до ума и, уверен, это будет образцовая школа в Елшанке», — отметил в ходе встречи с Вячеславом Володиным член Общественного совета поселка Елшанка Игорь Лазарев.