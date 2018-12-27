Власть и народ в Белоруссии разошлись в принципиальных взглядах на Россию

Минск, , 07:12 — REGNUM Россия не собирается «компенсировать» Белоруссии какие-либо потери от собственного налогового манёвра в области энергоресурсов. Почему эта история позволяет дать решительную оценку расхождениям белорусской власти и народа в основных взглядах на будущее своей страны, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Халдей.

Суверенитет Белоруссии и России «друг от друга» так же глуп и безобразен, как «взаимный суверенитет» частей тела. Русские и белорусы (как и украинцы) составляют единый народ, поэтому Александр Лукашенко со своим заявлением «Я не понимаю, что такой Русский мир» проявляет весьма специфическую направленность мысли. А вот белорусский народ, судя по результатам опросов в соцсетях, прекрасно всё понимает. Десятки процентов голосов, отданных за вхождение Белоруссии в состав России, это весьма тревожный сигнал для нынешней белорусской администрации, благодаря политике которой образовалась прослойка «профессиональных суверенизаторов», состоящая из чиновников и высшего слоя руководства, извлекающих ренту из «независимой Белоруссии».

Народ же прекрасно отдает себе отчет в том, что, в случае слияния Белоруссии и России условия изменятся только к лучшему. Противоположный сценарий — раскручивание майданизации Белоруссии, за которую так ратует часть белорусских чиновников, уже показал себя во всей красе в исполнении украинских суверенизаторов.

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