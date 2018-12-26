Назарбаев сменил министра оборонной и аэрокосмической промышленности

Астана, , 16:07 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении Аскара Жумагалиева заместителем председателя правительства Казахстана — министром оборонной и аэрокосмической промышленности республики, сообщили 26 декабря в пресс-службе главы государства.

Жумагалиев ранее занимал должность заместителя премьер-министра Казахстана. С 6 мая 2015 по 28 августа 2017 году до вхождения в правительство республики он занимал должность председателя правления АО «Казатомром».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении бывшего министра оборонной и аэрокосмической промышленности Жениса Касымбека главой внешнеполитического ведомства.

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