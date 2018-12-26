Глава Мосгордумы готовится к выборам и ждёт «накала страстей»

Москва, , 16:01 — REGNUM Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников («Единая Россия») не исключил своего участия в выборах в городской парламент в 2019 году. Об этом он заявил журналистам на брифинге 26 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Я посоветуюсь со своими избирателями, если они сочтут, что я достоин продолжать работу депутатом Московской городской думы, представляя интересы москвичей, я справился с теми задачами, наказами и поручениями, которые мне были даны ранее, то, конечно, я соглашусь и поддержу это решение», — заявил парламентарий.

Шапошников также заметил, что на сегодняшний день у него остаются незаконченные проекты и вопросы в его избирательном округе №12 (Свиблово, Южное и Северное Медведково).

«К сожалению, не все удается решить в те сроки, которые планируются, но я не привык останавливаться на полпути, поэтому то что начато, нужно доводить до ума», — посетовал он.

Председатель полагает, что в политическом смысле 2019 год планирует быть интересным.

«Мы все в преддверии сентября: и москвичи, и депутаты, и те, кто собирается быть кандидатом в депутаты Московской городской думы. Я считаю, что 2019 год будет точно интересным, накал страстей будет немаленьким», — заключил парламентарий.

Ранее Шапошников назвал наиболее значимые законы, принятые Мосгордумой во время осенней сессии 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Председатель Мосгордумы назвал главные законы осенней сессии