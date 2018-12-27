Китайская модель. Должна ли Россия сожалеть об упущенных возможностях?

Пекин, , 06:01 — REGNUM Как сочетается данная Владимиром Путиным оценка неперспективности социализма с его же признанием гигантских успехов Китая? Может ли китайская модель социализма послужить образцом для обществ будущего — или Россия сможет предложить миру еще более продвинутый вариант общественного устройства, обсуждает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Путин решительно не желает в России реставрации социализма — поскольку, по его словам, это «превышение расходов над доходами». Так как Путин свою мысль на пресс-конференции разворачивать не стал, впечатление получилось скомканным, так как пример Китая прямо говорит об обратном. Коммунистическая партия Китая преодолела те вызовы, которые оказались непосильными для КПСС, — но для того, чтобы понять, как вставшие перед китайским социализмом проблемы были превращены китайским руководством в источник невероятного подъема, стоит проследить за развитием именно идеологической составляющей, от реализации которой и зависело раскрытие заложенного в социализме потенциала.

По существу, СССР в своем подходе к реальности остался на уровне первой половины ХХ века, поэтому так оторванно от действительности звучали советские мантры в конце столетия, а советский социализм перестал отвечать на вопросы современности. Китай же правильно воспользовался учением Мао и смог стать тем, чем он стал к настоящему времени.

Но всё перечисленное не означает, что России суждено до скончания веков плестись в хвосте чужих идеологических построений. Напротив, именно успех Китая может стать той ступенькой, с которой Россия стартует к впечатляющим перспективам.

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