Вице-премьер Италии пообещал Европе «ветер перемен» на выборах

Рим, , 15:54 — REGNUM Выборы в Европарламент в мае 2019 года «до неузнаваемости» изменят политическую карту Европы, подобно тому, как изменили Италию выборы в парламент страны в марте 2018 года, заявил в интервью Affari Italiani в среду, 26 декабря, вице-премьер Италии, глава правящего «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо.

По словам вице-премьера, в политические институты Евросоюза проникнет «ветер перемен».

Ди Майо подтвердил, что «Движение 5 звезд» ведет переговоры с целым рядом политических сил в разных странах Европы, которые не представлены в Европарламенте в настоящее время, но скорее всего будут представлены в новом созыве.

Руководители этого формирующегося альянса намерены представить «манифест другой Европы». Новый политический блок не будет ни левым (левыми считаются нынешние власти ЕС), ни «суверенитистским» (то есть не будет смешиваться с блоком Маттео Сальвини и Марин Ле Пен), отметил Ди Майо.

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