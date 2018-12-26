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В Казахстане реорганизовано министерство по инвестициям и развитию

Политика

Часть функций передана в МИД и министерство национальной экономики

Астана, 26 декабря 2018, 16:00 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления, сообщили 26 декабря в пресс-службе главы государства.

Согласно документу, министерство по инвестициям и развитию Казахстана преобразовано в министерство индустрии и инфраструктурного развития.

Функция формирования государственной политики по привлечению инвестиций прежнего министерства передается в министерство национальной экономики и иностранных дел. Указ также закрепляет за МИД координацию деятельности в сфере продвижения экспорта.

Комитет по инвестициям бывшего министерства по инвестициям и развитию передается в ведение внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об освобождении с должности министра иностранных дел Кайрата Абдрахманова. Новым главой ведомства стал бывший министр оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбута Атамкулова.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев сменил главу внешнеполитического ведомства

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Политическая жизнь Казахстана
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