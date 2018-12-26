Вячеслав Володин находится в рабочей поездке в своем избирательном округе

Саратов, , 15:47 — REGNUM В среду, 26 декабря, председатель Государственной думы Вячеслав Володин работает в Саратовской области. В ходе поездки запланированы посещение строящихся объектов в рамках федеральных программ, встречи с общественными советами и жителями, обсуждение проектов.

В Энгельсе спикер Госдумы побывал в музыкально-эстетическом лицее им. Альфреда Шнитке. По просьбе коллектива два года назад Вячеслав Володин взял шефство над учреждением. Длительное время лицей находился в одном здании с управлением Пенсионного фонда и Комитетом социальной защиты населения. Теперь помещения, занимаемые этими учреждениями, переданы лицею.

В настоящее время завершается проект по масштабной реконструкции лицея, инициированный Вячеславом Володиным. В ходе проведенных работ увеличена этажность здания, построен новый корпус. В результате в лицее число учебных мест увеличено с трехсот до 450-ти.

Вячеслав Володин осмотрел новые кабинеты, побеседовал с учителями. В ходе встречи он поинтересовался, когда лицей наполнят ученики. Директор лицея Юлия Ермакова ответила, что это станет возможным после зимних каникул. Спикер Госдумы осмотрел игровую комнату для учеников начальной школы, и кабинеты для индивидуальной подготовки юных музыкантов по классу фортепиано.

«Мечтаем начать заниматься в этом красивом новом здании сразу после новогодних праздников. Все здесь вдохновляет на творчество», — рассказала в ходе встречи со спикером Госдумы одна из преподавательниц лицея.

Председателю Госдумы также показали помещения, которые расположены в новом корпусе. С его строительством лицей получил два концертных зала — на 370 и 100 зрительских мест, большой и малый спортзалы, столовую, библиотеку, специализированные кабинеты по физике, химии, биологии, вокалу, живописи, игре на музыкальных инструментах. Также планируется благоустройство внутреннего дворика лицея для отдыха детей.

Вячеслав Володин уделил особое внимание вопросам обоснованного использования средств при строительных работах. Спикер Госдумы рекомендовал и заказчикам, и общественности провести «работу над ошибками», чтобы не допускать в дальнейшем просчетов в реализации крупных социальных проектов.

Напомним, в 2019 году в области предусмотрено строительство и реконструкция нескольких десятков соцобъектов, в том числе десяти детских садов в Энгельсском районе.

«Благодаря вам музыкально-эстетический лицей стал известен далеко за пределами Саратовской области. И все это построено тоже благодаря вам. Убежден, что главное действующее лицо в школе — учитель», — сказал Вячеслав Володин, обращаясь к преподавательскому коллективу.