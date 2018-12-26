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Путин поблагодарил Медведева за хорошую работу в 2018 году

Политика

Новый состав правительства РФ сразу активно включился в процесс работы

Москва, 26 декабря 2018, 15:46 — REGNUM  Сегодня, 26 декабря, президент РФ Владимир Путин преддверии Нового года по традиции провел встречу с членами правительства. Участники встречи подвели итоги социально-экономического развития страны в 2018 году, сообщается на сайте Кремля.

После выборов президента России произошло значительное обновление состава правительства.

Глава государства сказал, что особенно хочется отметить и поблагодарить за то, что новый состав правительства РФ сразу же активно включился в реализацию самого главного направления — реализацию национальных проектов.

«Отдельно хочу поблагодарить Дмитрия Анатольевича Медведева за то, что он взял этот процесс не только под личный контроль, но фактически участвует в разработке всех этих национальных проектов и их реализации», — отметил Путин.

Президент напомнил, что нацпроекты выработаны по важнейшим направлениям: здравоохранение, образование, наука и новейшие технологии.

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