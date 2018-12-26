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Правительство одобрило выращивание наркосодержащих растений

Политика

России нужна лекарственная безопасность

Москва, 26 декабря 2018, 15:54 — REGNUM  Законопроект, дающий возможность выращивать на территории России наркосодержащие растения для производства из них лекарств, одобрен российским правительством. Об этом 26 декабря сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Он пояснил, что в правительстве согласовали поправки об обращении наркотических и психотропных веществ, которые касаются выращивания наркосодержащих растений. Государственные предприятия смогут выпускать на основе собственного сырья готовые препараты, что обеспечит стране лекарственную безопасность.

В настоящее время почти 100% субстанции для содержащих наркотики лекарств Россия импортирует, отметил Мантуров. Министр здравоохранения Вероника Скворцова уточнила, что 9 из 10 стран, которые поставляли России такие субстанции, ввели ограничения против Москвы.

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Правительство России
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