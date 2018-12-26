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Назарбаев сменил главу внешнеполитического ведомства

Политика

Кайрат Абдрахманов освобожден от должности в связи с переходом на другую работу

Астана, 26 декабря 2018, 15:41 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении министром иностранных дел республики Бейбута Атамкулова, сообщили 26 декабря в пресс-службе главы государства.

Ранее Атамкулов занимал должность министра оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана. Бывший глава внешнеполитического ведомства Казахстана Кайрат Абдрахманов освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Напомним, Абдрахманов занимал должность главы МИД с 28 декабря 2016 года. С 26 ноября 2013 по декабрь 2016 года занимал пост постоянного представителя Казахстана при ООН.

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