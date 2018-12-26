Порошенко отменил военное положение на Украине

Киев, 26 декабря 2018, 15:34 — REGNUM На Украине отменено действие военного положение, введённого месяц назад в десяти областях страны. Об этом сообщил президент Украины Пётр Порошенко.
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«Сегодня, 26 декабря, в 14:00 прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение, оно основано на анализе всех составляющих текущей ситуации безопасности в Украине», — написал глава государства в Twitter.
https://twitter.com/poroshenko/status/1077898262324133888
Украинский лидер отметил, что «за время военного положения оборонительные возможности ВСУ и других подразделений сектора обороны получили совершенно другое измерение». Также Порошенко поручил министру обороны, начальнику Генштаба, главе МВД детально проинформировать о том, что было сделано за этот период не только президента и СНБО, но и общественность.
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Как сообщало ИА REGNUM, военное положение в десяти областях Украины было введено после провокации, устроенной тремя кораблями ВМС Украины в Чёрном море и их задержании российскими пограничниками. Киев расценил произошедшее как факт агрессии со стороны Москвы.
Закон о военном положении, правовой режим которого также распространялся и на Азово-Керченскую акваторию, и вступил в силу с 28 ноября. Его действие закончилось 26 декабря.
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