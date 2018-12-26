Депутат Коми: «За «туманом» в Арктику уже никто не поедет»

Сыктывкар, , 15:34 — REGNUM Снижение оттока населения и привлечение кадров — наиболее острые проблемы Арктического региона. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Госсовета Коми, на встрече с коллегами из комитета по региональной политике и проблемам Севера Госдумы РФ заявил республиканский депутат Сергей Артеев.

«Наш регион, также частично, с городом Воркута входит в Арктическую зону. Уже ведутся согласования по включению в неё других территорий Коми — частей Интинского, Усинского и Усть-Цилемского районов. Очевидно, что «за туманом» в Арктику уже никто не поедет. Определяющими факторами для выбора места обучения, работы и жизни современной молодежи являются качество и комфорт жизни в крупных городах, социальные стандарты проживания, уровень медицины и образования, а также широкий перечень услуг и даже климат», — отметил Сергей Артеев.

По словам депутата, государству, чьи природные запасы, темпы и масштаб освоения недр определяют систему наполнения федерального бюджета, необходимо создавать устойчивую базу для привлечения трудовых ресурсов и стимулы для их закрепления.

«Определяющим фактором в освоении Арктики, на мой взгляд, является создание профессиональной системы социального обеспечения. Это, конечно же, инфраструктура — отремонтированные, современные учебные заведения, поликлиники, больницы и детские сады. Также необходимо достаточное присутствие самих педагогов, воспитателей и врачей, ­ — отметил депутат. — Должен формироваться особый механизм привлечения педагога, врача или фельдшера в северную глубинку, на территории промышленного освоения. Например, по программе «Земский доктор» предлагать один и тот же миллион рублей выпускнику медицинской академии для его «десанта» в Белгород или в поселения Усть-Цилемского района несправедливо, поскольку не решит проблему доступности медицинской помощи на Севере. Нужны дополнительные финансовые меры и социальные гарантии приезжающим специалистам».

Еще одна существенная проблема — закрепление кадров. Выезжая получать образование за пределы республики, мало кто из молодых людей возвращается. К примеру, более 80% выпускников Ухты, промышленного центра Коми, покидают свой город, продолжая получать образование за его пределами.

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По мнению Сергея Артеева, для решения этой проблемы нужна мощная системная отраслевая профориентация молодежи. Так, начиная со средней школы, необходимо формировать правильное представление о привлекательности занятости в тех или иных отраслях региона. Действенным мероприятием может быть и введение целевой подготовки с обязательной отработкой обучающимся не менее 3 лет на Севере.

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Как сообщало ИА REGNUM, темпы сокращения населения в Коми не снижаются. В 2017 году потери республики составили 10 тысяч человек, а в первом полугодии 2018 года — почти 4 тысячи человек. При этом 85% потерь — миграционные, отмечают специалисты Комистат.

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