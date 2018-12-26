Активисты в ДР Конго рассказывают избирателям об их правах — СМИ

Киншаса, , 15:47 — REGNUM Сотни активистов в Демократической Республике Конго (ДРК), рискуя арестом и пытками, просвещают граждан страны в вопросе их прав на предстоящих президентских выборах, которых в стране так долго ждали. Об этом сообщает газета The Guardian Africa.

Члены организации Lucha (борьба за перемены (Lucha, Struggle for Change) обходят каждый дом избирателей, чтобы удостовериться, что те готовы прийти на участки заранее, а также рассказать избирателям об их гарантированных конституцией правах.

«Вы не должны верить ложным обещаниям», — говорят члены организации Lucha.

Наблюдатели выражают надежды, что выборы стабилизируют обстановку в стране, однако они могут вызвать напряжение и протесты. Многие боятся дальнейшей задержки выборов, которая повергнет ДРК в хаос.

Организация Lucha была основана в городе Гома после оспариваемых выборов в 2011 году. Члены организации часто подвергались репрессиям — многие были задержаны в ходе антиправительственных акций протеста.

Аналитики сообщают, что Lucha вносит значительный вклад в укрепление демократических институтов в ДРК, но при этом не является главным политическим игроком. Основная слабость оппозиции — ее дезинтеграция. После того, как двум кандидатам от оппозиции запретили законно участвовать в выборах, другие оппозиционные лидеры не смогли сплотиться и создать коалицию.