Казахстан занял четвертое место по уровню развития связей с Китаем — СМИ

Пекин, , 15:31 — REGNUM Пекинский университет совместно с Институтом Тайхэ составил рейтинг стран, подходящих для сотрудничества в рамках китайского проекта «Пояса и пути», пишет 26 декабря газета «Коммерсант».

В рейтинге приняли участие 94 страны мира. Первую строчку рейтинга заняла Россия, набрав 86,24 балла, на втором месте — Сингапур, затем идут Малайзия, Казахстан и Германия.

Авторы рейтинга считают, что рассчитанный индекс отражает уровень развития связей стран рейтинга с Китаем. Индекс рассчитывается по 45 показателям, объединенным в пять групп.

Как сообщало ИА REGNUM, инициатива Китая «Один пояс и один путь» впервые была выдвинута председателем КНР Си Цзиньпином во время официального визита в Казахстан в 2013 году.

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