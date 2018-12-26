Минобороны РФ: авиаудар Израиля по Сирии создал угрозу гражданским лайнерам

Москва, , 15:15 — REGNUM Израиль нанес авиаудар по Сирии в момент, когда в аэропорты Бейрута и Дамаска заходили на посадку гражданские лайнеры. Такое заявление сделал представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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По его словам, это создало прямую угрозу двум пассажирским авиалайнерам. Для того чтобы избежать трагедии, сирийские правительственные войска установили ограничения на применения средств ПВО.

«Это позволило авиадиспетчерам в Дамаске увести пассажирский самолёт из опасного района и направить его на запасной аэродром Хмеймим», — сказал Конашенков.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря власти Сирии заявили, что над Дамаском было сбито несколько ракет неизвестного происхождения. Уточняется, что они были нацелены на пригороды сирийской столицы и были запущены израильтянами из Ливана. В основном они были сбиты сирийскими средствами противовоздушной обороны. В результате израильской ракетной атаки ранения получили трое сирийских военнослужащих.

В этот же вечер стало известно, что несколько израильских военных самолётов нарушили воздушное пространство Ливана с юга. Самолёты десять минут маневрировали на низких высотах, имитируя воздушные удары.

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