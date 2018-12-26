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Боевики из Чечни воюют за Киев после сирийских лагерей — Times

Политика

Власти Украины этого «не замечают»

Боевики из Чечни воюют за Киев после сирийских лагерей — Times
Иван Шилов © ИА REGNUM
Исламисты

Киев, 26 декабря 2018, 15:11 — REGNUM  В Донбассе на стороне украинских силовиков воюют боевики чеченского батальона, которые прошли подготовку в лагерях исламистов в Ираке и Сирии. Об этом пишет британская газета The Times.

Сотрудник издания рассказал, что встретился с боевиками из батальона «Шейх Мансур» под Мариуполем. Командует ими Муслим Чеберлоевский.

Батальон входит в состав добровольческого корпуса, который образовался летом 2014 года по инициативе украинского националистического движения «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Боевики признались, говорится в статье, что тренировались в лагерях «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Отмечено также, что власти Украины «не замечают» участия этого батальона в конфликте, за что подвергаются критике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России заявили, что Киев практически открыто готовит провокации в Донбассе. В ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям, отметили в Москве.

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Война в Донбассе
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