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МИД РФ: терпение Москвы в отношении провокаций Киева не безгранично

Политика

По словам Захаровой, хочется надеяться на то, что со стороны Украины не последует новой провокации

Москва, 26 декабря 2018, 15:08 — REGNUM  Терпение российской стороны в отношении провокаций Украины не безгранично. Об этом 26 декабря в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам российского дипломата, хочется надеяться на то, что со стороны Украины не последует новой провокации, подобной инциденту в Керченском проливе.

«Беспрецедентное терпение и действительно, по-настоящему дружеское отношение России, которое было продемонстрировано в отношении Украины и украинского народа, — это всё тоже не безгранично», — подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что западным кураторам Украины стоит найти возможность повлиять на власть в Киеве и не нагнетать и без того сложную ситуацию в Керченском проливе.

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