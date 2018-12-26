Председатель Мосгордумы назвал главные законы осенней сессии

Москва, , 15:08 — REGNUM За период осенней сессии 2018 года в Московской городской думе прошло 7 заседаний, где было рассмотрено 76 вопросов. Об этом журналистам заявил председатель столичного парламента Алексей Шапошников («Единая Россия»), сообщает 26 декабря корреспондент ИА REGNUM.

«Депутатами было принято 120 документов, из них — 24 городских закона, 96 постановлений. Комиссиями думы было внесено 13 из принятых законопроектов, то есть более половины. Нам поступило 4670 письменных обращений от граждан и дано 5209 ответов гражданам», — сообщил Шапошников.

Глава Мосгордумы также обратил внимание на наиболее значимые законы, которые были приняты за сессию.

В соответствии с законом города Москвы от 25 апреля 2018 года № 8 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы было продлено время работы избирательных участков на выборах мэра столицы с 20 до 22 часов. Общественную палату Москвы наделили правом назначения наблюдателей в избирательные комиссии на выборах мэра Москвы и был введен механизма «мобильного избирателя» — института голосования избирателей по месту их фактического нахождения.

Также был распространен ряд существующих региональных льгот, предусмотренных на сегодняшний день для пенсионеров, — на лиц, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Кроме того, был принят бюджет города на 2019−2021 годы.

Напомним, Московская городская дума приняла трёхлетний бюджет столицы. На 2019 год доходы городской казны планируются в размере 2 трлн 326 млрд руб, расходы — 2 трлн 602 млрд руб. Дефицит бюджета составляет 12%.