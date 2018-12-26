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Глава «Открытия» не исключил расширения санкций США против банков РФ

Политика

«Не исключено расширение санкционного списка еще на 1–2 крупных российских банка»

Глава «Открытия» не исключил расширения санкций США против банков РФ
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции

Москва, 26 декабря 2018, 15:06 — REGNUM  Соединенные Штаты могут расширить санкции против ряда российских крупных банков, заявил 26 декабря глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов в эфире телеканала «Россия 24».

«Не исключено расширение санкционного списка еще на 1−2 крупных российских банка, — рассказал Задорнов. — Примерно мы понимаем, какие кандидаты (войдут) в этот список».

Как сообщало ИА REGNUM, под новые односторонние санкции Вашингтона против России, которые были введены 19 декабря, попали четыре средства массовой информации, 8 российских граждан и четыре юридических лица.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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