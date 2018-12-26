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Сергей Миронов: Хрюшка должна нам копилку искать!

Политика

Политик поздравил читателей с Новым годом

Сергей Миронов: Хрюшка должна нам копилку искать!
А. Чумичев
Сергей Миронов

Москва, 26 декабря 2018, 15:05 — REGNUM  Лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов поздравил читателей ИА REGNUM в своей традиционной манере — стихами:

«Вы помните, что у меня есть многолетняя традиция, когда я сочиняю четверостишие, где первые две строчки посвящены году уходящему по восточному календарю, а последние две строчки — году наступающему. Уходит год собаки, наступает год свиньи, замечательной хрюшки, поэтому получилось вот что:

Злилась собака, кусалась, ворчала,

Бегала, шкодила, но не скучала.

Чтобы и дальше нам не скучать,

Хрюшка должна нам копилку искать!

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов

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