Путин поблагодарил военных за успешный пуск «Авангарда»

Москва, , 15:14 — REGNUM Сегодня, 26 декабря президент РФ Владимир Путин поблагодарил создателей комплекса «Авангард», участников испытаний и Министерство обороны России за успешный пуск ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком

«Работа проведена отлично», — отметил глава государства.

Пуск ракеты по условной цели проведён 26 декабря военнослужащими Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на полигоне Кура в Домбаровском районе Камчатского края.

«Программа лётных испытаний выполнена в полном объёме. Это позволяет в установленные сроки поставить комплекс «Авангард» на вооружение РВСН», — считает Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря 2018 года на расширенной коллегии Минобороны РФ президент России Владимир Путин заявил, что страна совершила прорыв в развитии новейшего вооружения, не имеющего аналогов в мире.

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