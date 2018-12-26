Анекдотом назвали в МИД обсуждение Радой российских народов

Москва, , 14:38 — REGNUM Нехваткой у Верховной рады Украины иных задач объяснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обсуждение ситуации с коренными народами России. Также она сравнила этот инцидент с анекдотом, общаясь с журналистами 26 декабря.

Дипломат напомнила, что недавно украинские парламентарии провели круглый стол, посвященный якобы массовым нарушениям в России прав коренных народов. Так, российские власти обвинили в посягательствах на свободу слова, совести, собраний и обучения на родном языке.

Украинским депутатам больше делать нечего, как обсуждать положение коренных народов в России, заявила Захарова. В действительности украинские власти сами отказывают национальным меньшинствам в базовых правах, но, видимо, решили учить других, начав с России, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, Захарова также объяснила, для чего на Украине ввели празднование дня рождения нацистского пособника Степана Бандеры. Таким образом президент Петр Порошенко рассчитывает заручиться поддержкой националистического электората, полагает она.

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