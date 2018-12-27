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Польские православные не согласились с политиками об украинской автокефалии

Политика

Польская православная церковь пошла поперек «линии партии»

Варшава, 27 декабря 2018, 04:17 — REGNUM  Почему Польская автокефальная православная церковь (ПАПЦ) с глубоким подозрением отнеслась к деятельности и результатам т.н. собора православной церкви на Украине, разойдясь во мнениях с польскими политиками? О том, какие именно черты происходящего на Украине вызывают особую озабоченность польских православных иерархов, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Провозглашенная украинскими раскольниками и Петром Порошенко ПЦУ — «православная церковь Украины без Путина и Кирилла» — не вызвала пока массового отклика в Польше. Исключением стала статья в влиятельной варшавской газете Rzeczpospolitа, шеф-редактор которой разразился поздравлениями с «автокефалией» для Украины, назвав это событие еще одним шагом в направлении согласия с Западом. Не забыл автор пожурить и ПАПЦ, прямо заявившую, что деяния украинских клириков, погнавшихся за автокефалией, несут «много зла».

Впрочем, здесь стоит согласиться, скорее, с мнением польских православных иерархов, указывающих на те антиправославные и антихристианские черты, которые явно демонстрируют украинский процесс автокефализации. Политика и «злоба дня сего» явно превалирует над всякого рода христианской любовью к ближнему в создаваемой усилиями украинских раскольников и американских интересантов псевдоцерковной конструкции. Как же охарактеризовал действия константинопольского патриархата и церковные настроения на Украине сам верховный предстоятель ПАПЦ митрополит Савва?

Читайте статью Варшаву устроит на Украине только антироссийское православие? и другие публикации Станислава Стремидловского по церковно-политическим вопросам.

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