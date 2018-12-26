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Парламент Казахстана одобрил ратификацию Конвенции о статусе Каспия

Политика

Конвенция была одобрена лидерами прикаспийских государств 12 августа

Астана, 26 декабря 2018, 14:36 — REGNUM  Депутаты Мажилиса парламента Казахстана одобрили законопроект «О ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря», сообщает 26 декабря агентство «Казинформ».

Законопроект депутатам представил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов. Он отметил, что делегациями всех прикаспийских государств проведена большая работа с учетом интересов всех сторон.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа в городе Актау в рамках V Каспийского форума лидеры России, Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркмении подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

Согласно документу, акватория Каспия разграничена на внутренние воды, территориальные воды, рыболовные зоны и общие водные пространства, в которых действуют разные правовые режимы.

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Каспий
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