Парламент Казахстана одобрил ратификацию Конвенции о статусе Каспия

Астана, , 14:36 — REGNUM Депутаты Мажилиса парламента Казахстана одобрили законопроект «О ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря», сообщает 26 декабря агентство «Казинформ».

Законопроект депутатам представил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов. Он отметил, что делегациями всех прикаспийских государств проведена большая работа с учетом интересов всех сторон.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа в городе Актау в рамках V Каспийского форума лидеры России, Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркмении подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

Согласно документу, акватория Каспия разграничена на внутренние воды, территориальные воды, рыболовные зоны и общие водные пространства, в которых действуют разные правовые режимы.

Читайте также: Назарбаев: Конвенция по Каспию поможет развитию Мангистауской области