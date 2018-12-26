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РФ приветствует усилия США по урегулированию ситуации в Афганистане — МИД

Политика

В Москве считают важным, чтобы эти усилия носили транспарантный характер

Москва, 26 декабря 2018, 14:30 — REGNUM  Москва приветствует усилия Вашингтона по урегулированию ситуации в Афганистане, заявила 26 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы приветствуем эти усилия и считаем важным, чтобы они носили транспарантный характер и учитывали интересы афганского народа, а также его соседей», — заявила Захрова.

Напомним, 19 декабря глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что США победили ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и теперь выводят свои войска. Вывод займет до 160 дней. Кроме того, стало известно, что Трамп отдал приказ Пентагону подготовить вывод 7 тыс. американских солдат из Афганистана — это половина всей американской группировки в этой стране.

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Внешняя политика России
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