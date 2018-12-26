Обещания Вашингтона о выводе войск из Сирии ничем не подкреплены — Захарова

Москва, , 14:28 — REGNUM Заявления о выводе вооружённых сил США из Сирии дают надежду на успешное урегулирование ситуации в этой стране. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Безусловно, важность этого решения понимаем. По нашей оценке, она заключается в том, чтобы способствовать комплексному урегулированию ситуации», — заявила Захарова.

«Мы не раз указывали на то, что фактическая оккупация США значительной части территории Сирии является серьёзным препятствием на этом пути. Вместе с тем нам, как мы говорили сразу — и, к сожалению, ничего не изменилось (в этом отношении) на сегодняшний момент, — не до конца понятны все причины, побудительные мотивы такого шага. Нет, конечно, ясности и в отношении временного графика вывода американских военнослужащих», — подчеркнула она.

По её словам, МИД РФ пока ориентируется на сообщения СМИ о том, что полный вывод сухопутного контингента США из северо-востока Сирии может быть осуществлён в течение двух-трёх месяцев. При этом американские официальные представители дают понять, что вывод войск не означает прекращение деятельности ведомой США международной коалиции.

«Чётких, недвусмысленных заявлений в отношении собственной стратегии у американских официальных лиц нет. Это всё полунамёки и очень завуалированные формулировки», — отметила дипломат.

Напомним, что сообщения о начале вывода американских войск из Сирии зазвучали после объявления президентом США Дональдом Трампом о разгроме ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этой стране.