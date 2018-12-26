Глава МИД РФ Сергей Лавров проведёт большую пресс-конференцию

Москва, , 14:25 — REGNUM После новогодних праздников министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответит на вопросы журналистов. Большая пресс-конференция главы российского внешнеполитического ведомства состоится 16 января. Об этом сегодня, 26 декабря, в ходе брифинга сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что такое мероприятие уже является традиционным. Аккредитация журналистов начнётся сразу после новогодних каникул.

«Состоится она (пресс-конференция — прим. ИА REGNUM ) и в январе наступающего 2019 года. Мы планируем провести ее 16 января в пресс-центре Министерства иностранных дел России», — уточнила Захарова.

Напомним, в январе 2018 года на итоговую пресс-конференцию министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова аккредитовались 500 журналистов. При этом представителей иностранных СМИ оказалось почти в три раза больше, чем российских. Среди них представители Турции, Ирана, Китая, но больше всего корреспондентов из Европы.