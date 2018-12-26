С помощью военного положения Порошенко решал тактические задачи – Затулин

Москва, , 14:47 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко пугал своих сограждан, которые, однако, так и не стали его союзниками, полагает первый зампред Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Об этом он заявил 26 декабря в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«С помощью военного положения Порошенко, наверное, решал какие-то тактические политические задачи, — сказал Затулин. — Главное, он напугал часть населения, которое пусть и не стало от этого его союзником, но побоялось выразить свой протест или повести себя более активным протестным образом. Конечно, для Порошенко военное положение потеряло главный смысл, когда Верховная Рада не дала ему возможности продлить его так, чтобы сорвать выборы. Но если дела Порошенко будут развиваться катастрофично, то может снова возникнуть какой-то повод, и так далее. По опросам киевских социологов, 64,9% населения не поддерживают военное положение и 55% считают, что оно нужно для внутриполитических целей Порошенко».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, депутат Верховной Рады Леонид Емец инициировал сбор подписей за проведение внеочередного заседания украинского парламента, на котором должен прозвучать отчёт о результатах военного положения в стране.

«Кажется, было бы логично и честно перед страной провести в день завершения военного положения отдельное заседание Верховной Рады. Разобраться, есть ли необходимость в продолжении, или цель военного положения уже достигнута. Что именно было сделано? Какие выводы? Заслушать отчёт военного руководства. Продемонстрировать украинцам, в конце концов, что это всё было серьёзно», — заявил депутат.

Также отметим, что 26 декабря в 15:00 мск на Украине должно завершиться военное положение, объявленное президентом Украины Петром Порошенко.

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