В ЦИК РФ согласились на пересчет голосов в Приморье

Москва, , 14:20 — REGNUM Для снятия сомнений в связи с сообщениями по возможным нарушениям на выборах губернатора Приморского края Центризбирком РФ готов пойти на ручной пересчет голосов. Об этом заявила журналистам глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Если есть необходимость, мы готовы к тому, чтобы был ручной пересчёт. Такая норма предусмотрена», — подчеркнула она, говоря о возможных нарушениях на тех участках, где были установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что правоохранительные органы Приморского края ненадлежащим образом отнеслись к своим обязанностям — так и не смогли выявить тех, кто захватил ТИК Советского района во Владивостоке во время второго тура выборов губернатора Приморья в сентябре 2018 года.

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