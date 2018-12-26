В МИД РФ объяснили, зачем Порошенко «день Бандеры»

Москва, , 14:19 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко надеется усилить свои позиции в преддверии выборов, учредив празднование дня рождения пособника нацистов Степана Бандеры. Об этом заявила 26 декабря на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Чествуя Бандеру на государственном уровне, Порошенко рассчитывает на поддержку украинских националистов, пояснила она. Таким образом украинские власти уравняли в правах гитлеровских помощников и ветеранов Великой Отечественной войны.

Вряд ли бойцы Красной армии могли представить себе политику действующей киевской власти, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января — день рождения созданной Бандерой «Украинской повстанческой армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — стал на Украине официальной праздничной датой. Других деятелей этой организации, например, погромщика Симона Петлюру, также будут чествовать.

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