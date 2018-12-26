МИД РФ сообщил о текущей обстановке в Сирии

Москва, , 14:18 — REGNUM Выполнение российско-турецкого меморандума по урегулированию ситуации в сирийской провинции Идлиб продолжается, заявила 26 декабря официальный представитель МИД ФР Мария Захарова.

По ее словам, в настоящее время власти Сирии ведут работы по восстановлению хозяйства на территориях, освобожденных от боевиков международной террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Продолжается репатриация беженцев, вернулись уже более 79 тыс. человек», — добавила Захарова.

Напомним, военная операция сирийских правительственных войск по освобождению зоны «Идлиб» была отменена по просьбе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, предложившего план постепенной демилитаризации данного района.

Кроме того, 19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о победе над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и приказал полностью вывести войска США из Сирии.

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