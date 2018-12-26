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МИД РФ: действия США в отношении беженцев в Сирии циничны

Политика

Беженцы не получают помощь в полном объеме, поскольку ее часть разворовывается боевиками

МИД РФ: действия США в отношении беженцев в Сирии циничны
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Терроризм

Москва, 26 декабря 2018, 14:08 — REGNUM  Действия Соединенных Штатов в отношении снабжения лагеря беженцев Рукбан в сирийском Эт-Танфе выглядят цинично и беспринципно. Об этом 26 декабря в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам российского дипломата, вопреки позиции официального Дамаска США продолжают настаивать на том, что контролировать доставку гуманитарной помощи в лагерь Рукбан должны незаконные вооруженные формирования. В результате беженцы не получают помощь в полном объеме, поскольку ее часть разворовывается боевиками.

«Подход США, заложником которого стали те, кто находится в лагере Рукбан, выглядит циничным и беспринципным», — подчеркнула Захарова.

Напомним, 21 декабря портал BuzzFeed сообщил о том, что США закрывают базу Эт-Танф в Сирии. Данное действие проходит в рамках объявленного на днях вывода американских войск из этой страны.

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Участие США в войне в Сирии
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