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МИД РФ призвал ОЗХО довести до конца расследование по инциденту в Думе

Политика

Расследование произошедшего в сирийском городе должно быть проведено независимо и транспарентно

МИД РФ призвал ОЗХО довести до конца расследование по инциденту в Думе
OPCW
ОЗХО

Москва, 26 декабря 2018, 13:54 — REGNUM  Российская сторона призывает техсекретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в кратчайшие сроки завершить расследование инцидента с якобы имевшим место применением химоружия в сирийской городе Дума. Об этом 26 декабря в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам российского дипломата, эксперты ОЗХО должны заняться «своей прямой задачей», и расследование инцидента в Думе должно быть проведено «независимо и транспарентно». Также Захарова призвала специалистов ОЗХО работать профессионально и без оглядки «на политические заказы стран Запада».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что промежуточный доклад техсекретариата ОЗХО о ходе расследования миссии по установлению фактов применения химического оружия в сирийском городе Дума носит явно ангажированный характер.

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