В МИД РФ прокомментировали вывод американских войск из Сирии

Москва, , 13:49 — REGNUM В Министерстве иностранных дел РФ следят за выполнением решения президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии. Об этом сегодня, 26 декабря, на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Дипломат отметила важность такого решения, которое, по словам Захаровой, должно «способствовать комплексному урегулированию ситуации». Однако ясности в отношении временного графика вывода американских военнослужащих пока нет. Также под вопросом остаётся и возможность продолжения ограниченных наземных операций США в Сирии после вывода войск.

Захарова также отметила, что после ухода из Сирии Соединённые Штаты должны передать оставленные территории под контроль сирийского правительства. Однако данных о контактах на эту тему между Вашингтоном и Дамаском пока нет.

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Франция была шокирована решением США о выводе войск из Сирии

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря президент США Дональд Трамп заявил о победе Соединённых Штатов над террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. В Белом доме сообщили, что Вашингтон приступает к постепенному и полному выводу своих войск из арабской республики. Соответствующий официальный указ был подписан 24 декабря.

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Приказ главы Белого дома был негативно воспринят со стороны министра обороны США Джеймса Мэттиса, публично раскритиковавшего решение Трампа. В германии и Франции были шокированы и удивленным решением главы Белого дома о выводе американских военнослужащих из Сирии, а в Великобритании выступили против такого шага.

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