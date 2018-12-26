Глава МИД Иордании обсудит вопросы по Сирии в Москве

Москва, , 13:56 — REGNUM К визиту в Москву готовится министр иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айман ас-Сафади. Он намерен обсудить с российской стороной урегулирование в Сирии, сообщила 26 декабря на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иорданский министр встретится в Москве со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Они обменяются мнениями по актуальным вопросам мировой повестки, сделав упор на ситуацию в Сирии. Так, ас-Сафади и Лавров обсудят возможности содействия беженцам, которые готовы вернуться в свои дома, пояснила дипломат.

Также стороны уделят внимание ситуации на палестино-израильском направлении и вопросам сотрудничества Москвы и Аммана. Визит иорданского министра состоится 28 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о намерении посетить Москву заявил министр иностранных дел Сирии Мевлют Чавушоглу. Он рассчитывает обсудить с российской стороной уход США из Сирии и урегулирование сирийского кризиса.

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